الخارجية: دخول الكيان الصهيوني وداعميه بالمواجهة المباشرة مؤشر بأن مرحلة جديدة للعدوان على سورية بدأت مع الاصلاء بعد هزيمة الوكلاء

جهينة نيوز

اكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: انه في اطار النهج العدواني للكيان الصهيوني وردا على هزيمة ادواته من المجموعات الارهابية فقد استهدف فجر اليوم بالصواريخ بعض المواقع العسكرية حيث تم التصدي لها وإسقاط معظمها بكفاءة واقتدار من قبل وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري.

وبين المصدر ان دخول الكيان الصهيوني وداعميه في المواجهة بشكل مباشر بعد أن كان متخفيا وراء أدواته الارهابية يؤشر إلى أن مرحلة جديدة من العدوان على سورية قد بدأت مع الاصلاء بعد هزيمة الوكلاء.

واوضح المصدر ان هذا السلوك العدواني للكيان الصهيوني لن يفلح في إحياء المشروع التآمري المهزوم في سورية ولن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للأمن والسلام الدوليين.