الأسد يؤدب ترامب : عليه أن يمثل أخلاق شعبه لا أخلاقه الخاصة

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعابير غير لائقة أمر يعبر عن نفسه بشفافية عالية

وقال الأسد، في مقابلة مع صحيفة "كاثيمرني" اليونانية، حول الوصف غير اللائق بحقه: "في الحقيقة، عندما تكون في ذلك الموقع، أعني رئيسا لبلد، عليك أولا وقبل كل شيء أن تمثل أخلاق شعبك قبل أن تمثل أخلاقك الخاصة، الأمر الجيد جدا في ما يتعلق بترامب هو أنه يعبر عن نفسه بدرجة عالية من الشفافية، أنا شخصيا لا أكترث بهذا الكلام، فأنا أتعامل مع الوضع كسياسي وكرئيس، وليس بشكل شخصي، ما يهمني هو ما يؤثر في بلدي، الحرب، الإرهابيون، والوضع الذي نعيش فيه"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم نظيره السوري بشار الأسد ، مؤخرا، في حديث أجرته معه محطة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، حيث وصف فيه بشار الأسد بـ"الحيوان والشرير".

وردت سوريا حينها عن طريق سفيرها لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، وقال: "إن الأمر لا يستحق التعليق على مثل هذه التصريحات. شيء يرثى له أن نسمع مثل تلك التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية من أهم قائد في العالم الغربي… أشعر حقا بالخزي".