رئيس مجلس الشعب: المواجهة مع الإرهاب المدعوم صهيونيا وأمريكيا انتقلت إلى مرحلة نوعية

جهينة نيوز

اعتبر رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المواجهة مع الإرهاب المدعوم صهيونيا وأمريكيا انتقلت إلى مرحلة نوعية في مسار المواجهة التاريخية بين سورية الحاملة للواء العروبة من جهة وقوى الصهيونية والرجعية والاستعمار الجديد من جهة أخرى.

وأشار صباغ خلال ترؤسه اليوم الجلسة الرابعة من الدورة العادية السابعة للمجلس الى أن الكيان الصهيوني يسارع في كل مرة يحقق فيها الجيش العربي السوري والقوى الرديفة والحليفة إنجازا نوعيا ضد التنظيمات الإرهابية إلى شن عدوانه وممارسة اعتداءاته على سورية مبينا أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سورية صباح اليوم هو “تأكيد جديد على الحلف المتين بين الإرهاب الصهيوني وإرهاب المرتزقة المدعوم من قوى الاستعمار الحديث وعملائه من الأنظمة العربية والرجعية الظلامية”.

وأكد صباغ دعم مجلس الشعب المطلق للجيش العربي السوري الذي يتصدى لهذا العدوان المتناغم مع جرائم الإرهابيين حتى تحقيق النصر المؤزر مترحما على شهداء سورية الأبرار ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت الليلة الماضية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية ودمرت العشرات منها.