قيادة الجيش: دفاعنا الجوي دمر قسم كبير من الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من مواقعنا العسكرية

جهينة نيوز

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن العدوان الإسرائيلي الجديد الذي تصدى له أبطال جيشنا البواسل، يؤكد مرة جديدة يقظتهم وجاهزيتهم للدفاع عن عزة الوطن وسيادته ضد أي عدوان.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها حول العدوان الإسرائيلي: بكفاءة نوعية وجهوزية عالية تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية فجر اليوم والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه.

وتابعت قيادة الجيش أن وصول عدد من صواريخ العداون الإسرائيلي تسبب بارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة اثنين آخرين بجراح إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية.

وتجدد قيادة الجيش جهوزيتها للتصدي لأي عدوان بكل مسؤولية وحزم وتؤكد في الوقت ذاته على عقم أي محاولات لدعم الإرهاب المتداعي تحت ضربات جيشنا.

وأكدت القيادة العامة للجيش لن تؤدي مثل هذه الاعتداءات السافرة إلا إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الإرهاب على كامل الأراضي السورية وإلى مزيد من الإصرار على استمرار قواتنا المسلحة الباسلة بالقيام بواجبها المقدس في الدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه على الوجه الأكمل والقضاء على الإرهاب بمختلف مسمياته وأشكاله وأذرعه في الجمهورية العربية السورية.