كارتر: قرار الانسحاب من الاتفاق النووي "أسوأ خطأ" يرتكبه ترامب

جهينة نيوز

وصف الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية 5 + 1 مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 'خطأ فادح' لأمريكا واسوأ خطأ لترامب.

و أضاف كارتر: "هذا هو أسوأ خطأ ارتكبه ترامب حتى الآن" وأشار إلى أنه عندما يوقع رئيس أميركي اتفاقًا، فسيكون ملزماً لجميع خلفائه، ما لم يكن هناك تغيير كبير في الأوضاع، وهذا لم يحدث.

وصرح الرئيس الأمريكي الأسبق في معرض توجيه الانتقادات الي ترامب: ' من المؤسف، أعتقد أن هذا الإجراء يحمل هذه الرسالة إلي كوريا الشمالية، ان أميركا قد لاتلتزم بالاتفاق الذي توقعه.