الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس أن نظام الدفاع الجوي السوري أسقطت أكثر من نصف الصواريخ الجوية والتكتيكية، التي أطلقتها إسرائيل الليلة الماضية.

وأفادت بيانات وزارة الدفاع الروسية أن “تعرضت مواقع انتشار القوات المسلحة الإيرانية للهجوم، بالإضافة إلى وسائل الدفاع الجوي السورية بالقرب من دمشق وجنوبي سوريا”.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاع الجوي السوري أسقطت أكثر من نصف الصواريخ الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة أن "إسرائيل استخدمت 28 طائرات من طرازي “إف-15″ و”إف-16” لإطلاق نحو 60 صاروخا على مناطق مختلفة من سوريا، كما أطلقت إسرائيل من أراضيها أكثر من 10 صواريخ تكتيكية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه يجري تحديد الأضرار الناجمة عن الأضرار، التي لحقت بالقوات المسلحة الإيرانية والبنية التحتية العسكرية والمدنية في سوريا.