الشواء ممنوع في مونديال روسيا!

جهينة نيوز

أعلنت اللجنة الحكومية الروسية لمكافحة الحرائق أنه تم توقيع عدد من المراسيم الجديدة التي تتعلق بالقضاء على الحرائق ومنعها، ومن ضمنها منع الشواء في المتنزهات والأماكن العامة وخاصة في تلك المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم صيف العام الجاري.

وأكدت اللجنة الحكومية على انه سيتم إتباع نظام خاص خلال فترة البطولة لمنع وتفادي الحرائق مما يسبب خطرا على الزوار و سكان هذه المدن.

فبحسب صحيفة "إزفيستيا" فإن القانون سيمنع الشواء في الأماكن العامة والمتنزهات، بالإضافة لعدد من القوانيين تتعلق بحرق الاعشاب.

يذكر أن روسيا تستضيف بطول كأس العالم لأول مرة، وستتوزع مباريات البطولة على إحدى عشر مدينة في إثني عشر ملعبا.

كما يتوقع قدوم أعداد كبيرة من المشجعين وبخاصة بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع مانسبته 89 في المئة من بطاقات المباريات.