مواصلة إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق

جهينة نيوز

بدأت صباح اليوم الخميس عملية تجهيز دفعة جديدة من الحافلات التي تقل الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم من بلدات بيت سحم وببيلا ويلدا جنوب دمشق إلى شمال سورية.

وأفادت سانا باستمرار عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق عبر تجهيز الحافلات التي تقل الدفعة السابعة إلى الشمال السوري وذلك بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من الجيش العربي السوري على الأطراف الشمالية للحجر الأسود تمهيداً لإعلان منطقة جنوب دمشق خالية من الإرهاب.

وتم أمس الأول تجهيز 37 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها حيث تحركت في قافلة واحدة بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري إلى شمال سورية.

وستبدأ بعد الانتهاء من إخراج الإرهابيين وعائلاتهم الرافضين للتسوية عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين.

ورضخت التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها خلال الأشهر الماضية في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي لسلسلة اتفاقات بريف دمشق وفقاُ لشروط الحكومة السورية وتحت ضربات الجيش العربي السوري المركزة والمكثفة التي أوقعت خسائر فادحة بهياكل هذه التنظيمات ومتزعميها ما أرغمها على الخروج إلى شمال سورية.