أكثر من 15 طلباً لتأسيس شركات طيران في سورية

جهينة نيوز

أكد مدير عام مؤسسة الطيران المدني المهندس إياد زيدان أن المؤسسة تلقت أكثر من 15 طلباً لتأسيس شركات طيران بعد تحديد شروط وأسس الترخيص لشركات طيران خاصة.

وأشار زيدان إلى أن المؤسسة أبدت استعدادها للتعاون مع هذه الجهات والعمل على تأسيس شركات طيران بمواصفات عالية، لافتاً إلى أن عدد كبير من طالبي الترخيص لديهم رغبة فعلية بالبدء بإجراءات الترخيص بعد نشر القرار بشكل رسمي.‏

وأوضح زيدان أن القرار تضمن عدة شروط على مستوى عالي من الدقة والوضوح تثبت جدية الجهات التي تتقدم للحصول على شهادة مشغل جوي في الالتزام ومنحها الترخيص لشركات طيران ضمن معايير دولية.‏

مبيناً أن هذا القرار جاء تعديلاً لقرار سابق عام 2013 متضمناً قواعد وتعليمات تضمن توفر عدد من شركات الطيران التي تتمتع بالملاءة المالية والجدية في طلبات الترخيص بالإضافة إلى رفع مستوى المنافسة بين جميع الشركات الراغبة بالترخيص.‏

وهذا يفرض على أصحاب العلاقة نوع من الالتزام والضمان للدولة في حال تخلف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدولة.‏

مشيراً إلى أن هذا القرار جاء متناغماً مع تعليمات منظمة الطيران المدني /الايكاو/ ومنسجم مع شروط ترخيص شركات الطيران في دول الجوار وهذا يفتح باب المنافسة بين عدة شركات ينعكس على رفع مستوى الخدمة للمسافر وتنشيط سوق النقل الجوي في سورية.