مياه الشرب تعود لمدينة سلمية

جهينة نيوز

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة مطيع العبشي أن محطة ضخ المياه في قرية القنطرة عادت للعمل وضخ المياه إلى مدينة سلمية والقرى والبلدات في مجالها وبإشراف مباشر من مؤسسة المياه بعد توقفها عن العمل لمدة 17 يوماً بسبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وقال العبشي: إن معاودة الضخ تمت بعد جهود كبيرة بذلت وتكللت بالنجاح بعد التوصل إلى اتفاق في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وإن ورشات المؤسسة أعادت ضخ المياه وبطاقة 500م3/سا لتزود أكثر من 400 ألف نسمة في مدينة سلمية وبلدتي الكافات وتلدرة وعدد من التجمعات السكنية في ريف حماة الشرقي بمياه الشرب.

وبين العبشي أن المؤسسة تعمل صيانة على خط جر المياه الرئيسي من حمص إلى حماة المار بالقرب من بلدات الغنطو والرستن وتلبيسة باتجاه مدينة حماة وما تعرض له من أعمال تخريبية من التنظيمات الإرهابية وإزالة التعديات وإعادة تأهيله.

وأوضح العبشي أن المؤسسة انتهت من تجهيز 7 آبار جديدة في مدينة حماة بكلفة 400 مليون ليرة لرفد الشبكة بكميات إضافية من مياه الشرب وخاصة أننا مقبلون على فصل الصيف وتلبية لاحتياجات المواطنين من مياه الشرب، وأنه يتم حالياً حفر العديد من الآبار في مناطق مصياف والزاملية وعنبورة ومدن حماة وسلحب والسقيلبية وبلدات حورات عمورين وطاحونة الحلاوة وشطحة ومرداش.

وأكد العبشي معاناة أهالي الريف الشرقي من المحافظة من شح مياه الشرب وخصوصاً مع قلة الهطل المطري.

الوطن