بدء التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية

جهينة نيوز

بدأت صباح اليوم الخميس، عملية التصويت الخاص التي تشمل افراد القوات المسلحة بكافة صنوفها ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

وجاءت عملية التصويت هذه وسط اجراءات امنية مشددة حول مراكز الاقتراع المخصصة للتصويت الخاص.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

كما أنها رابع انتخابات منذ الإطاحة بنظام صدام حسين البائد عام 2003، والتي ستجري في 12 مايو/أيار المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي بدوره ينتخب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

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