واشنطن تؤيد الاعتداء "الإسرائيلي" على سوريا

جهينة نيوز

اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن القصف الصاروخي الإسرائيلي للأراضي السورية "حقا سياديا لتل أبيب في الدفاع عن النفس".

ونقلت Fox News عن ساندرز، أن واشنطن تدعم أية نشاطات من جانب "إسرائيل" تهدف لحماية أراضيها.

وأضافت ممثلة البيت الأبيض: "هذا يؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني وأن الرئيس دونالد ترامب، اتخذ القرار الصحيح بالإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني".

وفي الليلة الماضية قصف الجيش الإسرائيلي بعض أهداف في سوريا ردا على هجوم شنته القوات الإيرانية المتمركزة هناك حسب تل أبيب.

وزعمت تل أبيب، إن الإيرانيين أطلقوا من الأراضي السورية نحو 20 صاروخا على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان.

المصدر: روسيا اليوم