اختناق طيار مقاتلة أمريكية فوق سوريا!

جهينة نيوز

أفادت The War Zone بأن طيار مقاتلة من طراز F/A-18 Hornet، تابعة للبحرية الأمريكية، شعر بنقص في الأوكسجين والاختناق خلال تنفيذه مهمة في سماء سوريا ما أرغمه على الهبوط الاضطراري.

وبعد الهبوط في مطار إنجيرليك التركي، لم يتمكن الطيار من مغادرة الطائرة بنفسه، واكتشف الأطباء الذين هرعوا لمساعدته أعراض نقص الأوكسجين لديه، فيما اضطرت طائرة أخرى في التشكيل الذي كان يضم الطيار المختنق للعودة بشكل اضطراري إلى القاعدة المذكورة، تفاديا لتعرض طيارها لنفس الحالة.

وأكد مصدر في الجيش الأمريكي للمجلة صحة المعلومات، وأشار إلى أن السبب في اختناق الطيار، يكمن في عطل في منظومة التزويد بالأوكسجين في الطائرة، وأنه تم اكتشاف نفس العطل في المقاتلة الثانية التي هبطت في إنجيرليك، مشيرا إلى أن الحادث وقع في 7 مارس اذار الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، تم تسجيل تعرض بعض الطيارين الأمريكيين، "لنوبات فسيولوجية" تلخصت في تدهور مفاجئ في حالتهم الصحية في قمرة القيادة والتعرض للغثيان والشعور بوخز في الأصابع وتراجع في حدة البصر، وذلك لدى قيادتهم طائرات البحرية الأمريكية من طراز F/A-18 Hornet و EA-18G Growler و T-45 Goshawkو F-35 Lightning II.

ويرى بعض المختصين، أنه توجد عدة أسباب لظهور هذه الأعراض، وبينها تشابك عمل نظم المقاتلات الحديثة والظروف المادية للتحليق، وتأثير معدات الطاقم وهو ما يؤثر في مجموعه على الوضع الصحي العام للطيار.

المصدر: لينتا رو