قطر ترصد 90 مليون دولار لاتمام "صفقة أمريكية سرية" ضد دول المقاطعة!

جهينة نيوز

كشفت صحيفة أمريكية عن مفاوضات سرية تجريها الحكومة القطرية لشراء "حصة مؤثرة" من صحيفة وشبكة "نيوز ماكس" المحسوبة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة "بوليتكيو"، وصل لها معلومات تفيد بأن الشقيق الأصغر لأمير قطر، محمد بن خليفة آل ثاني، التقى مسؤولي "نيوز ماكس"، لمناقشة بنود الصفقة.

وزعمت الصحيفة أن الغرض من هذه الصفقة، التقرب من ترامب ومراكز صنع القرار في واشنطن، واصفة الصفقة بأنها "محاولة مجنونة" لاستقطاب حلفاء يساعدونها على مواجهة المقاطعة العربية.

وقالت الصحيفة إن "مهمة محمد بن خليفة في الولايات المتحدة هي شراء داعمين للدوحة وتحديدا من المؤثرين على الرئيس ترامب".

وحاولت الصحيفة العثور على تعليق من السفارة القطرية في الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين رفضوا التعليق على الأمر.

وتؤكد الصحيفة أن محاولات إبرام الصفقة مستمرة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وأن العديد من اللقاءات تمت بحضور مدير هيئة الاستثمار القطرية وعدد من الوزراء القطريين.

وكشف الصحيفة أن قطر عرضت 90 مليون دولار لإتمام الصفقة.

وترى الصحيفة أن قطر تريد تكرار الدور الذي تلعبه بقناة "الجزيرة" في الشرق الأوسط، عن طريق الاستحواذ على "نيوز ماكس".

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفض نشر اسمه، أن قطر ترغب في الاستحواذ على شبكة "نيوز ماكس" المحسوبة على ترامب، مدفوعة بالاستمثار السياسي الذي لا يهتم بالأرباح المالية.

وذكرت الصحيفة أن شبكة "نيوز ماكس" تمتلك صحيفة وموقعا إخباريا وقناة تلفزيونية، وكانت قد وصفت قطر بأنها خطر على الاستقرار العالمي، كونها تستثمر في الإرهاب.