فرنسا تدعو إيران لفتح محادثات عميقة حول المسائل المتعلقة باستقرار المنطقة

جهينة نيوز

دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إيران لفتح محادثات معمقة حول المسائل المتعلقة بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد لودريان لنظيره الإيراني ظريف خلال اتصال هاتفي على إرادة فرنسا استكمال تطبيق الاتفاق النووي الإيراني وقال إنه ينتظر من إيران أن تقوم بالمثل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أيضا خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني أن باريس ترغب في الحفاظ على الاتفاق النووي.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن "ماكرون أكد لروحاني خلال اتصال هاتفي رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتفاق النووي بكل جوانبه، مؤكدا ضرورة قيام إيران بالمثل".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف العقوبات الأميركية ضد طهران، معتبرا الاتفاق "مليئا بالعيوب التي سمحت لطهران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم، والاقتراب من امتلاك السلاح النووي".

سبوتنيك