بالصور تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ وتدمير العشرات منها

الخميس, 10 أيار 2018 الساعة 10:10 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ وتدمير العشرات منها

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