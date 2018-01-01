رئيسا امريكا وكوريا الجنوبية يرحبان بإطلاق سراح ثلاثة أمريكيين من كوريا الشمالية

جهينة نيوز

رحب رئيسا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية دونالد ترامب ومون جي إن، بإطلاق سراح ثلاثة أميركيين من السجن في كوريا الشمالية وناقشا الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى هذا البلد، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وجاء في البيان: "رحب الزعيمان بقرار كوريا الشمالية لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين الثلاثة"، وناقش الرئيسان خلال محادثة هاتفية "زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية".

وكان ترامب أعلن أمس الأربعاء، أن وزير خارجيته مايك بومبيو، في طريقه للعودة جوا من كوريا الشمالية، وبصحبته ثلاثة مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في بيونغ يانغ، مؤكدا "لقاء بومبيو وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وتحديد موعد ومكان لقائنا".

وكان كيم جونغ أون، قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.

وعقب توقيع الاتفاق بين الكوريتين في "بيت السلام" ببلدة بانمونجوم الجنوبية، أعلن ترامب أن التحضيرات جارية لعقد قمة تجمعه وجونغ أون.

وأعلنت كوريا الشمالية في21 نيسان/أبريل، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها استكملت التسلح النووي.