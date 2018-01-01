مصدر عسكري : الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية معادية

الخميس, 10 أيار 2018 الساعة 02:00 | شؤون محلية, أخبار محلية

مصدر عسكري : الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية معادية


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