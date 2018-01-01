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طائرات إسرائيلية من داخل الأراضي المحتلة تطلق عددًا من الصواريخ باتجاه سورية والدفاعات الجوية تتصدى لها
مصدر عسكري : الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية معادية
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مصدر عسكري : الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية معادية
الخميس, 10 أيار 2018 الساعة 02:00 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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طائرات إسرائيلية من داخل الأراضي المحتلة تطلق عددًا من الصواريخ باتجاه سورية والدفاعات الجوية تتصدى لها
متحدث باسم جيش الاحتلال: إطلاق عشرين صاروخا نحو المواقع الاسرائيلية مصدرها الاراضي السورية
مصادر لجهينة نيوز: عودة حافلات مسلحي ريف حمص الشمالي من معبر الزندين إلى قلعة المضيق
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