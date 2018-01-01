متحدث باسم جيش الاحتلال: إطلاق عشرين صاروخا نحو المواقع الاسرائيلية مصدرها الاراضي السورية

الخميس, 10 أيار 2018 الساعة 01:28 | شؤون محلية, أخبار محلية

متحدث باسم جيش الاحتلال: إطلاق عشرين صاروخا نحو المواقع الاسرائيلية مصدرها الاراضي السورية


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