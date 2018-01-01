احتراما للشعب اللبناني ..العدل غروب تطرح مقدمة مسلسلها بدون فضل شاكر ؟!

أعلنت شركة "العدل غروب" المصريّة للإنتاج أنها قررت طرح مقدمة مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من دون فضل شاكر.

وجاء في منشور نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك": "العدل غروب - El Adl" ما يلي

"احترامًا للشعب اللبناني ..العدل غروب تقرر طرح مقدمة مسلسل لدينا أقوال أخرى بدون فضل شاكر.

تعلن شركة العدل غروب شديد احترامها وتقديرها للشعب اللبناني وجيشه الباسل، ونظرًا للعلاقات الفنية و التاريخية بين مصر ولبنان والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني مصري الهوية والعكس صحيح، فإننا عندما فكرنا في الاستعانة بالفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولم يدر بخلدنا أن مشكلته مازالت قائمة وأن تعاوننا معه هو الطبيعي كما حدث مع الفنانة نوال الزغبي السنة الماضية.

فلما علمنا أن مشكلته لم تحل و هناك علامات استفهام حول موقفه القانوني و نظرا لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها فإننا احتراماً لمشاعر الاخوة في لبنان قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر و لن يكون موجودا علي تتر مسلسل يسرا.

نحن نكن ونحترم كل المشاعر وليس في نيتنا إلا الفن والانتصار له ... وهذا ما هو معروف عن ( العدل غروب ) طوال مشوارها الفني."

ونقل موقع "اليوم السابع" المصري عن الكاتب مدحت العدل قوله إنه "سيتم إزالة أغنية المطرب فضل شاكر من تتر مسلسل 'لدينا أقوال أخرى' للفنانة يسرا"، مشيرًا إلى أن القرار "اتخذ بعد التأكد من الوضع القانوني لفضل شاكر وأنه محل اتهام". وأوضح أن الشركة المنتجة للمسلسل لم تكن تعلم الوضع القانوني له فى لبنان.

هذا و أثار خبر عودة المطرب اللبناني، فضل شاكر إلى الغناء من البوابة المصرية ، حالة من السخط في الاوساط اللبنانية خاصة أن القضاء اللبناني كان قد أصدر بحقه حكما بالسجن 15 عاما .

يشار إلى أن فضل شاكر، طرح في الأول من أبريل/ نيسان، أغنية جديدة، تحمل اسم "ليه الجرح"

و الجدير بالذكر أن فضل شاكر أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي في عام 2012، وانضم إلى جماعة الارهابي أحمد الأسير.