أبراج يوم الخميس 2018/5/10 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/10: متفاخر، حساس، واضح، يعيش بأمان نفسي مستقل، يترك انطباع قوي لدى كل من يقابله، لا يحب الطرق الملتوية وغير المباشرة، يعشق المغامرات والتحديات، يكره الروتين، صبور، يحب الحياة الاجتماعية لتضم عائلته لذلك هو متعلق بالجذور، والعناد من صفاته الأساسية، سفر، استقبال، توديع، حل مشاكل، حذر من المحيط، معاملات على صعيد عقارات لكن عليك أن تتجنب المواجهات، الأشهر التي فيها حركة هي بين السابع والتاسع والعاشر والحادي عشر، يجب أن تنتبه على أموالك من الخسارة أو من المخاطرة، تحصيل علمي للبعض، التحاق خط معين في مجال سياسي أو أدبي، وفي نهاية سنة يوجد ارتباط للبعض، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: يجب أن يطول بالك، وتكون جاهز بكل مراحل هذا اليوم حتى تلملم أخطائك وتحافظ على هدوئك ولا تتحدى الأقدار إن كان اليوم بسبب عراقيل أو استمهال، في هذه الفترة يوجد تراجع لا تبعثر جهودك، لكن إلا ما تحمل لك فرص على صعيد عمل أو ترقية أو حسب وضعك، يوجد شيء يتعلق بالعمل مع غرباء، يوجد القليل من التعب على صعيد الصحة ويمكن وجود تآمر، تسهل عليك الأمور وخاصةً إذا كنت مساك ورقة القوة اليوم مولود الحمل.

الثور: اليوم فترة لتضميد الجراح، فترة جيدة بوجود القمر ببرج صديق لك، تعالج مشاريعك المتداولة عندك، يوم يساعدك على إنهاء عمل أو مشروع أو دراسة معينة أو قصة قانونية، يتحسن مزاجك، فرصة للتعرف على وجوه جديدة، تحل على صعيد عاطفي أو وجود ود بينك وبين الآخرين أكثر، تستقر الأمور أكثر، اليوم علاقات الحميمية والتعاطف والود والتقارب في هذا النهار لأن التطورات تمارس سحرك فيهم مولود الثور.

الجوزاء: تركز على عملك ومكانتك وتثبت جدارتك في العمل، اليوم تتسلط على شؤونك المالية أو اتفاقيات أو عقود أو مشاريع ناجحة، أو كشف أشياء مخفية، سوف تكون جاهز وحذر قليلاً من خلافات أو سوء تفاهم أو مواجهة بعض الوقائع، ابتعد عن الوهم لأن اليوم تنجز مشروعاً أو يكون لك نقاشات مع غرباء ويكون فيها أفكار مبتكرة وجديدة لذلك الحدس يلعب دور بخيار مُجّد اليوم في نهارك لذلك عدم الشعور بالأمان هو بسبب تأخير عن العمل أو عدم انتباهك على التوقيت مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تعزز حاجتك لتبسط حياتك وتحافظ على مصالحك الشخصية، اليوم أخبار ونتائج تعزز طاقاتك على صعيد روابط جديدة، أخبار حل مفاجئ لبعض المشاكل، لا تعارض يفرض نفسه عليك لأن اليوم يجب أن لا تمشي بعكس السير، اليوم جيد على صعيد طاقات، يرتد عليك ايجابياً في المستقبل، وبالمعنى أن لا تتأخر في تقديم مساعدة أو عون لمن يطلب منك لأن اليوم يوجد شيء يتعلق بطاقات التي تنجز مشروع فيها ونقاشات وسفر لقاءات تواصل يبشر في تقدم ترقية أو نجاح تحرزه اليوم مولود السرطان.

الأسد:اليوم من الصباح تركز على أمورك المالية ولا تهمل شؤونك العائلية لكي لا أحد يتهمك بالاهمال، جرّب تستفيد من طرف آخر لكي تتوصل لحل يرضي جميع الأطراف وتهدئة الأجواء، احتمال تظهر مسألة تأمين صحي أو فواتير أو مستحقات، جرّب أن تبحث عن تحسين في أوضاعك أو المناقشات المالية، لا تأجل شيء للغد لأن اليوم وقت مناسب لكي تطرق أبواب جديدة من أجل بلورة بعض مشاريعك المالية مولود الأسد.

العذراء: اليوم تركيزك على الشراكة سواء شراكة عاطفة أو شراكة عمل، كن حذر على التعامل مع محيطك ولا تنفعل ولا تخالف التعليمات، يمكن أن يكون عندك موعد مهم ويحصل تأجيل أو عرقلة، كن منضبط وايجابي ولا توجه ملاحظات سلبية، يوم ضاغط متوتر قليلاً، تشعر بالميل إلى انسحاب على أكثر عدم التجاوب أو البرودة من الطرف الآخر، حاذر لكي لا يتلاعب أحد بعواطفك اليوم مولود العذراء.

الميزان: راهن على الأجواء اليوم، يتحدث نهارك عن فرصة وعن انفتاح عن انشراح عن أخبار تطمأنك اليوم كل شخص حسب اهتماماته، الجو جديد وحركة كبيرة ولكن الجو مختلف يغمر قلبك بالفرح بسبب العمل، لا ترهق أعصابك ولا تستنفز طاقاتك، اذهب باكراً إلى عملك ولا تطيل السهر في الليالي لأن واجباتك تتزامن، ومن الأفضل أن لا تستخف من أي عمل لكي تضطر تهتم أكثر في عملك، وضعك الصحي طارئ يجب أن تكون حذر مولود الميزان.

العقرب: مميز نهارك، الأحوال جيدة، تعثر على من يخلصك من وضع مزعج، يومك فيه ارتياح لكي تحصل على بلسم وتقوم بعمل تستحق عليه التقدير فعلاً، الدلو مرتاح البال يتصالح مع قدره حتى يطور الحدث ويلتقي مع الحبايب وتمضي سهرة جميلة، وقسم سوف يسمع أخبار جميلة من أولادهم، اليوم راحة من هموم، تسير الأمور من حسن إلى أحسن، سوف تكسبك الفلك من وجود في الحوت يعطيك حيوية كبيرة، لذلك تخلع عنك ثياب الحزن والتشاؤم، تقدم خطوة إلى الأمام وتتسلح بمعنويات صلبة وجاذبية لأن اليوم تشرق على محيط جيد بسهرة ولقاء مولود العقرب.

القوس: اليوم متعب وأقل حظ، يمكن تستاء من جراء عطل أو تأخير أو مشكلة عائلية، والظروف اليوم تعاكسك، لذلك يتطلب منك أن تتجاوز الأزمة وأن تتحلى بالروح الرياضية والمرونة الكاملة، وقسم من القوس يهتم بشأن عقار أو تحسين الجو العائلي لكن انتبه من افشاء سر، واحتمال نهارك يحمل لك نفور و لازم تهتم في صحتك، يجب أن تدّون ملاحظاتك وأفكارك لأن اليوم يوجد شيء يشغل قلبك أو تلتقي بقصة تتعلق بالعائلة تشعرك بالتحدي، لذلك تضطر لكشف أوراقك وأسرارك، لذلك كن هادئ اليوم لأن الأجواء ملتبسة تترك محتار أو لا مبالي مولود القوس.

الجدي: متحسب للضغوطات، يجب أن تبقى على الحيادة قليلاً لأن اليوم يؤثر عليك الموضوع ولأنه يوجد توصيل لهدف، اليوم يغمرك الحظ في بعض الاجراءات الايجابية والتطورات تنتقل من حال الى حال، مُطل على مشروع خلّاق وعلاقات جديدة فيها سلامة، تقوى المشاعر وخاصةً تريد أن توصل رسالتك اليوم بسهولة لأنه توجد حركة مباشرة بقانون بجيران بأخوة بأخوات، المعنى سوف تحصل على بحبوحة أو مكسب أو حلم أو أمنية أو تناقش موضوع يتعلق بالحركة أو السفر أو يوجد شكر بسيط أو مقابلة لعمل كبير تحصل على فرح فيه، لذلك تحقق المرتجى المنتظر منك اليوم مولود الجدي.

الدلو: يمكن أن تنتظرك أخبار جميلة، تحل خلافات، يمكن تغيير اتجاه الاتصالات، تحصل على مال أو مكسب أو حلم أو تناقش موضوع مالي أو تربح قضية أو تكسب هدية، المعنويات عالية اليوم، محرك نهارك لبعض المواهب أو الأهواء الجديدة لكي تصرف فيها المال، لا تؤجل ولا تسوّف ولا تلحق التسويف، اليوم أنت قادر على استدراك الأمور بسرعة وتخترق بعض الحواجز ويحصل تغيير مرغوب، تتبدل الأجواء لمصلحتك المالية مولود الدلو.

الحوت: اليوم لا تخشى من تجربة جديدة، يجب أن تضبط انفعالاتك، اليوم القمر موجود عندك تتمتع بأجواء عذبة للاحتفال بنجاح تجربة دقيقة تكون ماضية وتقدر على أن تعثر حل لها وتحسم أمرك فيها، ثقتك عالية، تعزز قناعاتك، وتتشبث بمواقفك لذلك يمنحك فرصة جديدة هذا النهار، تقوم بإدخال تغيير على مظهرك الخارجي، تطلع من الروتين، مثمر نهارك، احتمال تخسر أشخاص تكون نيتهم طيبة، لذلك كن حذر من حسم بعض القضايا بسرعة لأن أنت مسيطر وتمسك بذمام الأمور، حاول أن تدخل تغيير على مظهرك الخارجي وتطلع من الروتين مولود الحوت.