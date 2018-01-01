مصادر لجهينة نيوز: عودة حافلات مسلحي ريف حمص الشمالي من معبر الزندين إلى قلعة المضيق

جهينة نيوز

افادت مصادر خاصة لجهينة نيوز، مساء اليوم، ان كافة الحافلات التي تقل مسلحي ريف #حمص الشمالي والتي وصلت إلى منطقة الباب اليوم ستعود إلى معبر قلعة المضيق غربي حماة بعد منع توجه باقي الحافلات إلى مدينة جرابلس بريف حلب من المسلحين المتواجدين شمال سورية.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت مصادر ميدانية لجهينة نيوز أن الدفعة الثانية والتي تضم 3500 مسلح من ريف حمص الشمالي تنتظر من الساعة الرابعة صباحا الموافقة من قبل المسلحين المدعومين تركيا للدخول الى معبر ابو الزندين بالقرب من مدينة الباب بريف حلب الشرقي لتواصل طريقها إلى مدينة جرابلس شمال سورية.

ولفتت المصادر الى أن عددا كبيرا من المسلحين الخارجين من ريف حمص الشمالي يطلبون العودة وتسوية أوضاعهم وذلك بعد منعهم من الدخول إلى معبر الزندين بريف حلب الشرقي من قبل المسلحين المدعومين من تركيا.