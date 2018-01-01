الجيش ينفذ عملية عسكرية لتطهير بادية دير الزور من فلول "داعش"

جهينة نيوز

نفذ الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عملية عسكرية لتطهير بادية دير الزور من فلول تنظيم داعش الإرهابي سيطر خلالها على مساحات واسعة بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد وكالة سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت منذ فجر اليوم عملية لتطهير بادية دير الزور من جيوب إرهابيي “داعش” وبسطت سيطرتها على مساحة تقدر بنحو 1500 كم مربع بعد أن تمكنت من تطهير مناطق الفيضة وفيضة بن موينع والطماح إلى الجنوب الغربي من دير الزور بنحو 80 كم.

وأوضحت سانا أن وحدات الجيش انطلقت من مفرق الميادين وتقدمت لمسافة أكثر من 60 كم في عمق البادية لتقطع بذلك طرقا حيوية للإرهابيين في عمق البادية الأمر الذي يؤمن مزيدا من الحماية لريف دير الزور الشرقي.

وبينت سانا، أن عمليات الجيش أسفرت أيضا عن القضاء على أعداد من إرهابيي التنظيم وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.