وزارة الخزانة البريطانية تدعم استمرار التجارة مع إيران

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن دعمها لاستمرار العلاقات التجارية وتعزيزها مع إيران مذكرة بالتزام بريطانيا بالاتفاق النووي .

وأشارت الخزانة البريطانية في بيان اليوم الاربعاء الى قرار الرئيس الأميركي الذي أعلنه مساء أمس الثلاثاء بشان انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات ضد إيران؛ مذكرا بأن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون التزامهم بالاتفاق النووي.

وعلى هذا الأساس، أكد البيان، فان الحكومة البريطانية تدعم تنمية العلاقات التجارية بين لندن وطهران وتشجع الشركات البريطانية على استثمار الفرص الإقتصادية المتاحة في إيران