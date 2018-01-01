من زيارة العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام ـ وزير الدفاع إلى قاعدة حميميم

الأربعاء, 9 أيار 2018 الساعة 22:02 | شؤون محلية, أخبار محلية

من زيارة العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام ـ وزير الدفاع إلى قاعدة حميميم

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