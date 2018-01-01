بتوجيه رئاسي.. العماد ايوب يزور قاعدة حميميم بمناسبة عيد النصر

جهينة نيوز

زار العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام وزير الدفاع قاعدة حميميم العسكرية وذلك بتوجيه من الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة ، حيث قدم التهنئة باسم الرئيس الأسد وباسم الجيش العربي السوري للضباط والجنود الروس في القاعدة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وكالة سانا أن العماد أيوب أشاد بالدعم العسكري والسياسي الذي يقدمه الأصدقاء الروس لسورية في حربها ضد الإرهاب وداعميه وقام برفقة العماد أول جورافلوف قائد القوات الروسية العاملة في سورية بزيارة ضريح الجندي المجهول في القاعدة ووضعوا باقات من الزهر على الضريح بالتزامن مع عزف الموسيقا العسكرية الروسية تحية للشهداء.

هذا وتجول العماد ايوب في أرجاء القاعدة واطلع على المتحف الخاص بنشاطات القوات المسلحة الروسية وبالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين سورية وروسيا.

كما حضر العماد وصحبه العرض العسكري الذي شاركت فيه وحدات روسية وسورية وتخللته عروض للعتاد والسلاح.

حضر العرض أيضا محافظا اللاذقية وطرطوس وعدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

وتحيي روسيا في التاسع من أيار من كل عام ذكرى الانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى “الحرب العالمية الثانية” والتي وضعت حدا نهائياً للنازية والفاشية التي حاولت السيطرة على العالم في أربعينيات القرن الماضي.