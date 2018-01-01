ترامب يتوعد : " إذا لم تتفاوض إيران فإن شيئا ما سيحدث لها"

جهينة نيوز

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ"تداعيات في غاية الخطورة" إذا شرعت في تطوير برنامجها النووي العسكري.

وشدد ترامب، أثناء اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بعد يوم من إعلانه عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران، على أنه "إذا لم تتفاوض إيران فإن شيئا ما سيحدث لها"، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان ترامب قراره المدوي، تطبيقا لتهديداته السابقة، وذلك بالرغم من محاولات الأعضاء الآخرين في مجموعة "5+1"، وهي روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا، إقناع البيت الأبيض بالامتناع عن هذه الخطوة.

وكانت لندن وباريس وبرلين قد أكدت في وقت سابق من اليوم رغبتها في الحفاظ على الاتفاق الذي أبرم في عام 2015، بعد مفاوضات ماراثونية بين "السداسية" وطهران.

المصدر: رويترز