ميزة تشغيل فيديو انستغرام و فيسبوك الجديدة من 'واتسآب' أصبحت متاحة!

الأربعاء, 9 أيار 2018 الساعة 20:22 | تكنولوجيا, إنترنت

ميزة تشغيل فيديو انستغرام و فيسبوك الجديدة من 'واتسآب' أصبحت متاحة!

جهينة نيوز

يتيح حالياً تطبيق واتسآب إمكانية تشغيل مقاطع فيديو إنستغرام وفيسبوك داخل التطبيق، بدون الحاجة للخروج من المحادثات.

وتُعد الوظيفة الجديدة جزءاً من أحدث إصدار من التطبيق على نظام آي أو إس، والذي يضيف أيضاً القدرة على إضافة وإلغاء امتيازات المسؤول من المستخدمين الآخرين في دردشة جماعية، ويعطي المدراء القدرة على تعديل الموضوع والوصف والأيقونة الخاصة بدردشة جارية بالفعل.

وتتوفر الميزة الجديدة حالياً على نظام التشغيل آي أو إس لبعض المستخدمين، ولكنها لم تصل إلى نظام أندرويد بعد، بحسب ما ورد في موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".


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