تويتر يختبر خاصية الرسائل المشفرة

جهينة نيوز

كشفت مواقع تقنية متخصصة عن اختبار تويتر لخاصية تتيح لمستخدمي التطبيق الخاص بنظام "أندرويد" إمكانية إرسال رسائل سرية مشفرة.

ووفقا لموقع "تك كرانش" فإن المطورة جان وونغ هي أول من لاحظت وجود الخاصية الجديدة ضمن الكود الخاص بالتطبيق.

ورغم عدم تأكيد تويتر رسميا حتى الآن، إلا أن التقارير أكدت أن الخاصية الجديدة، المسماة حاليا "سيكرت كونفرزيشن"، ستكون جزءا من خدمة الرسائل المباشرة التي يوفرها الموقع لمستخدميه، بحسب "سكاي نيوز".

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الموقع باختبار خاصية الرسائل المشفرة، ففي عام 2013 تحدثت مواقع متخصصة عن اختبار خاصية مماثلة، قبل أن يتخلى موقع تويتر عن الفكرة في 2014 من دون سبب.