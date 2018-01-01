منتخب البرازيل يواجه خطر خسارة داني ألفيس في كأس العالم 2018

جهينة نيوز

تعرض البرازيلي داني ألفيس ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان للإصابة أثناء لقاء سان جيرمان بمنافسه ليس هيربيرز بنهائي كأس فرنسا.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب كأس فرنسا بعد فوزه على ليس هيربيرز بهدفين نظيفين، ولكن فرحة النادي الباريسي تعكرت بسبب إصابة داني ألفيس التي حدثت قبل أربع دقائق من انتهاء المباراة، وحل بدلاً منه البلجيكي توماس مونييه.

وذكرت صحيفة “globo esporte” البرازيلية أن داني ألفيس قد يغيب عن منتخب السيليساو في مونديال روسيا 2018 بعد إصابته في مباراة مساء أمس الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة أن النجم البرازيلي داني ألفيس تعرض للإصابة في ركبته، والتقارير الأولية نتائجها سلبية للغاية.

وأضافت الصحيفة البرازيلية أن مدة غياب داني ألفيس لن تقل عن شهر، وبذلك قد يغيب اللاعب عن كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا الشهر المقبل.