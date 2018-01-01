اللجنة النووية: مشروع قرار عاجل في البرلمان الإيراني بعد انسحاب أمريكا

جهينة نيوز

أعلن رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي، مجتبي ذو النور، عن صياغة وإعداد مشروع بصفة "عاجلة جدا" يلزم الحكومة بتنفيذ قانون الإجراء المناسب والمتبادل بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي حسب وكالة أنباء فارس .

و ذكرت الوكالة أن ذو النور أوضح أن مشروع القرار يتضمن 3 أجزاء، لافتا إلى أن "نواب المجلس وقعوا مشروع القرار هذا بمختلف توجهاتهم السياسية".

وأضاف أن "المشروع يلزم الحكومة بأن تأخذ الضمانات اللازمة من الأوروبيين ومجموعة (5+1) ما عدا أمريكا، وبطبيعة الحال فإن هذه الضمانات يجب أن تكون كاملة وشاملة ومتقنة".

وتابع رئيس اللجنة النووية البرلمانية، أنه "تم التأكيد في ملحوظة المشروع أن المفاوضات مع الأوروبيين لا ينبغي أن تستغرق أكثر من شهر واحد".

وقال إنه "لو لم يعط الأوروبيون الضمانات أو أعطوا الضمانات ومن ثم انتهكوها، فبإمكان الحكومة أن تشرع بدورة الوقود الكاملة، أي أننا كلفنا الحكومة بزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 190 ألف سو".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع بين مجموعة (5+1) وإيران عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.

المصدر وكالات