ماتيس: الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية

جهينة نيوز:

تعهد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بأن تواصل الولايات المتحدة العمل المشترك مع حلفائها وشركائها لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.

وقال ماتيس، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء، قبيل جلسة في الكونغرس الأمريكي: "إننا سنواصل العمل المشترك مع حلفائنا وشركائنا لضمان عدم تمكن إيران أبدا من الحصول على الأسلحة النووية".

كما شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الولايات المتحدة "ستعمل أيضا مع الآخرين لحل قضية دائرة النفوذ الإيراني المخرب" في المنطقة

وأضاف ماتيس: "إن هذه الإدارة ما زالت متمسكة بضرورة حماية أمن مواطنينا ومصالحهم وازدهارهم باعتبار ذلك أولوية أساسية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات اقتصادية "قاسية" عليها، متهمة سلطات البلاد بمواصلة تخصيب اليورانيوم لأهداف عسكرية انتهاكا للصفقة.

المصدر رويترز