قطر تعلن موقفها من قرار ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

جهينة نيوز:

تضاربت مواقف الدول الخليجية حول قرار ترامب بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران حيث أيدت السعودية والإمارات القرار بشكل تام و اعتبرت الكويت أن الاتفاق يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، من جهتها قالت الخارجية العمانية، إن خيار المواجهة ليس في مصلحة أي طرف.

فيما أكدت قطر أن الأولوية هي إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وقالت الخارجية في بيان إن "قطر مثل بقية دول الخليج العربي لم تكن طرفا في هذا الاتفاق ولكنها بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنية بشكل مباشر بأية تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف".

وتابعت: "وعليه فإن دولة قطر تؤكد في هذا السياق أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه".

وبحسب البيان، "تذكر دولة قطر أن التحرك الجماعي في إطار المجتمع الدولي هو الضمان الأساسي لإيقاف سباق التسلح النووي المحتمل في حال دخلت الأطراف المختلفة في هذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة بينها".

وأشارت إلى أن "عملية إخلاء المنطقة من السلاح النووي تستهدف بالدرجة الأولى إرساء أسس السلام والاستقرار بشكل يساهم في الحفاظ على الأرواح بل والدفع بعملية التنمية من أجل رخاء جميع شعوب المنطقة، وعليه فعلى جميع الفاعلين مراعاة ألا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي هو التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات".

وأكدت أن "قطر تثمن جهود جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين وشركاء الاتفاق الذين يسعون لنزع فتيل أي تصعيد محتمل والذين يسعون لحلول تضمن إخلاء المنطقة مِن السلاح النووي"، مضيفة أن "من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وآناة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار".