إيقاف مدافع برشلونة روبرتو 4 مباريات لاعتدائه على مارسيلو

جهينة نيوز:

سيغيب مدافع برشلونة سيرغي روبرتو عن مباريات فريقه المتبقية في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم هذا الموسم وكذلك عن أول مواجهة في الموسم المقبل بعد إيقافه أربع مباريات لاعتدائه من دون كرة على لاعب ريال مدريد مارسيلو خلال التعادل 2-2 على ملعب «نو كامب» في قمة متوترة الأحد الماضي. وأعلن الاتحاد الاسباني للعبة العقوبة بموقعه على الانترنت في بيانه الأسبوعي الخاص بالقرارات الانضباطية وذلك بعد الاطلاع على تقرير الحكم اليخاندرو هرنانديز.

ونال روبرتو بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بسبب اعتدائه من دون كرة على مارسيلو. ويغيب روبرتو بالفعل للايقاف عن مباراة اليوم (الأربعاء )،امام ضيفه فياريال وكذلك عن آخر مباراتين في ضيافة ليفانتي وعلى أرضه أمام ريال سوسيداد حيث يسعى برشلونة المتوج باللقب لان يصبح أول فريق ينهي دوري الدرجة الأولى الاسباني من دون هزيمة منذ 1933.

وسيغيب اللاعب الدولي الاسباني كذلك عن أول مباراة لبرشلونة في الدوري في الموسم المقبل عندما يبدأ العملاق الكاتالوني حملة الدفاع عن اللقب.

وفي مباراة القمة الأحد الماضي حصل ثمانية لاعبين على بطاقات صفراء إضافة إلى طرد روبرتو، وحدثت مشادات بين اللاعبين في أرض الملعب.

المصدر رويترز