اعادة تأهيل خط التوتر المتوسط الواصل من التيفور إلى مدخل تدمر بريف حمص

جهينة نيوز
أنهت شركة كهرباء حمص أعمال إعادة تأهيل خط التوتر المتوسط الواصل من منطقة التيفور إلى مدخل مدينة تدمر بطول 72 كم .
وأوضح المهندس مصلح الحسن مدير الشركة لوكالة سانا أن إعادة التيار الكهربائي للمدينة بحاجة لمزيد من الاصلاحات على أن يتم تزويدها بالكهرباء وفق الأولويات حيث ستؤمن أولا للمقرات الحكومية والأهالي العائدين إلى منازلهم.
وحول قيمة أضرار الشبكة الكهربائية في مدينة تدمر بين مدير الشركة أن القيمة التقديرية لكل الاضرار التي لحقت بالشبكة على جميع الخطوط المنخفض والمتوسط والمرتفع جراء الأعمال الإرهابية بلغت نحو 4 مليارات ليرة سورية .
يذكر أن ورشات شركة الكهرباء باشرت بأعمال صيانة وتأهيل خطوط الشبكة الكهربائية في ريف حمص الشمالي انطلاقا من المناطق الآمنة.