اعادة تأهيل خط التوتر المتوسط الواصل من التيفور إلى مدخل تدمر بريف حمص

جهينة نيوز ‏

أنهت شركة كهرباء حمص أعمال إعادة تأهيل خط التوتر المتوسط الواصل من ‏منطقة التيفور إلى مدخل مدينة تدمر بطول 72 كم .‏

وأوضح المهندس مصلح الحسن مدير الشركة لوكالة سانا أن إعادة ‏التيار الكهربائي للمدينة بحاجة لمزيد من الاصلاحات على أن يتم تزويدها بالكهرباء وفق ‏الأولويات حيث ستؤمن أولا للمقرات الحكومية والأهالي العائدين إلى منازلهم.

وحول قيمة أضرار الشبكة الكهربائية في مدينة تدمر بين مدير الشركة أن القيمة ‏التقديرية لكل الاضرار التي لحقت بالشبكة على جميع الخطوط المنخفض والمتوسط والمرتفع ‏جراء الأعمال الإرهابية بلغت نحو 4 مليارات ليرة سورية .‏

‏يذكر أن ورشات شركة الكهرباء باشرت بأعمال صيانة وتأهيل خطوط الشبكة ‏الكهربائية في ريف حمص الشمالي انطلاقا من المناطق الآمنة.‏