ميسي يدعم ملف المغرب 2026

جهينة نيوز:

أعلن مهاجم فريق برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن دعمه لملف المغرب في تنظيم كأس العالم 2026، بحسب وسائل الإعلام المغربية.

وأعلن الشاب المغربي سعد عبيد الذي يقوم بجولة حول نجوم العالم لكسب دعمهم للملف المغربي، أن ميسي صرح بأنه يدعم المغرب في هذا السباق خلال لقاء جمعهما.

وقال سعد عبيد، إنه سيقوم بزيارة 26 بلداً ولقاء 26 نجماً في 26 يوماً، من أجل الرفع من معنويات المغاربة الحالمين بتنظيم العرس العالمي، وليؤكد أن الحلم ليس مستحيلاً، على حد تعبيره.

وذكرت تقارير صحافية أنه سبق للشاب المغربي، أن التقى بنجم برشلونة الآخر أندريس إنييستا والنجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي توسط له، ليتمكن من لقاء إنييستا ومن ثم ميسي.