3 ذهبيات وفضيتان لملاكمي الجيش في بطولة النخبة الدولية بالجزائر

جهينة نيوز

أضاف فريق الجيش للملاكمة إنجازا جديدا إلى سجل إنجازاته الخارجية بإحرازه ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في بطولة النخبة الدولية للملاكمة التي اختتمت اليوم في الجزائر بعد منافسات استمرت خمسة أيام.

وأحرز الميداليات الذهبية حسين المصري بوزن 49 كغ وأحمد غصون بوزن 75 كغ وعلاء الدين غصون بوزن 91 كغ وكانت الفضيتان من نصيب يحيى طه بوزن 81 كغ ومحمد مليس بوزن فوق 91 كغ.

العقيد وائل علي مدير الفريق قال “إن الفريق قدم أداء لافتا في البطولة في جميع أدوارها وتألق أثناء صعوده إلى الدور النهائي فنال إعجاب خبراء اللعبة في الجزائر بفنياته المهارية العالية” مضيفا أن هذه البطولة تعد بمثابة تحضير نوعي داعم للتحضيرات المحلية المكثفة استعدادا للاستحقاقات الخارجية القادمة.

ولفت علي إلى أن منتخب سورية للملاكمة تنتظره استحقاقات مهمة خلال الفترة القادمة تأتي في مقدمتها دورة ألعاب المتوسط المقررة في اسبانيا الشهر القادم مشيرا إلى المستوى المتميز للاعبين يعطي مؤشرا جيدا لتقديم أداء لافت في البطولات القادمة حيث سبق لعلاء الدين غصون ومحمد مليس وحسين المصري وأحمد غصون أن حققوا نتائج لفتت أنظار عشاق اللعبة بتأهلهم إلى بطولة العالم العام الماضي من بوابة بطولة آسيا.

يذكر ان فريق الجيش مثل منتخب سورية في عدد من البطولات الخارجية في العامين الماضيين أبرزها دورة اتراوا الدولية في كازاخستان حيث حصد ميداليتين ذهبيتين عبر مناف أسعد وعلاء غصون وميدالية فضية عبر حسين المصري وميدالية برونزية عبر أحمد غصون وحقق ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إيران الدولية عبر حسين المصري بوزن 49 كغ وأحمد غصون بوزن 69 كغ وعلاء غصون بوزن 81 كغ فيما احرز مناف أسعد الميدالية الفضية لوزن 91 كغ.

سانا