لأول مرة منذ 5 سنوات.. وفد أردني في دمشق لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

ضمن خطة عودة الحياة الاقتصادية الى سورية، وفد أردني زار دمشق أمس بقيادة رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب في أول زيارة منذ خمس سنوات، للبحث عن المقترحات والحلول لعودة الحياة الاقتصادية بين البلدين فيما كانت عليه، وذلك في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها.

ركز الاجتماع على أهمية عودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى سابق عهدها تدريجياً تحقيقاً للمصلحة الاقتصادية المشتركة لكلا البلدين، واعادة فتح المعابر الحدودية، إضافة لمطالبة الوفد الأردني بإعادة حركة نقل البضائع بالترانزيت عبر الأراضي السورية الى أوروبا وتركيا ولبنان والتي سببت تراجع قيمة الصادرات الأردنية بعد أغلاق المنافذ الحدودية خلال سنوات الحرب التي مرت على سورية والكثير من الأمور في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "سامر الدبس"، على أهمية إعادة المعابر الحدودية الاردنية لانسياب السلع والبضائع، إضافة لتسهيل حركة رجال الأعمال والمواطنين بين البلدين، مشيرا الى توقيع مذكرة تفاهم لحل المشكلات وتنشيط العلاقة بين البلدين، آملا أن تخرج الزيارة بنتائج مفيدة لصالح البلدين.

من جانبه بين رئيس الوفد الأردني "عدنان أبو الراغب"، بأنهم سيعملون لإعادة ما توقف من صادرات، كون سورية هي العمق الاستراتيجي لصادرات الأردن الى دول أوروبا ولبنان، مؤكدا على سعيهم لإعادة جسور الاقتصاد بين البلدين بالضغط على الجهات الرسمية الأردنية لفتح المعابر.

وأشار الراغب، إلى وجود مشاريع مشتركة لتبادل العلاقات التكاملية بين البلدين.

بدوره أوضح رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان لـ "جهينة نيوز" أهمية اللقاءات بين البلدين والتي تسهم بإزالة المعوقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين لانسياب التجارة، مؤكدا على وجود ظروف أمنية تحكم البلدين آملا من القطاع الخاص أن يكون له الدور الإيجابي في تقديم وجهات النظر الاقتصادية لما لها اهمية في النمو الاقتصادي للبلدين.