روسيا ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ستظل ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حتى لو انسحبت منها الولايات المتحدة.

وقال لافروف ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستظل على التزامها بالاتفاق النووي الإيراني رغم انسحاب واشنطن منه؟: "نعم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، بشأن برنامجها النووي، التي تم توصل إليها الوسطاء الدوليون الستة (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) في عام 2015.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي عن إعادة بلاده فرض جميع العقوبات التي تم تعليق تنفيذها نتيجة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما.

المصدر: نوفوستي