مسلحو الباب يرفضون دخول الدفعة الثانية من مسلحي ريف حمص.. وأعداد كبيرة تطلب العودة

جهينة نيوز:

أفادت مصادر ميدانية لجهينة نيوز أن الدفعة الثانية والتي تضم 3500 مسلح من ريف حمص الشمالي تنتظر من الساعة الرابعة صباحا الموافقة منقبل المسلحين المدعومين تركيا للدخول الى معبر ابو الزندين بالقرب من مدينة الباب بريف حلب الشرقي لتواصل طريقها إلى مدينة جرابلس شمال سورية.

واكدت المصادر أن عددا كبيرا من المسلحين الخارجين من ريف حمص الشمالي يطلبون العودة وتسوية أوضاعهم وذلك بعد منعهم من الدخول إلى معبر الزندين بريف حلب الشرقي من قبل المسلحين المدعومين من تركيا.

فيما ذكرت وسائل اعلام محلية أنه تم تأجيل خروج الدفعة الثالثة من مسلحي ريف حمص الشمالي وحماه الجنوبي إلى وقت يحدد لاحقا، وربما ذلك يعود للاسباب التي أخرت دخول الدفعة الأولى والثانية إلى المناطق التي تخضع لسيطرة المسلحين التابعين لتركيا.