أنجلينا جولي تنتج فيلم عن الرياضي "جيم ثوب"!

جهينة نيوز:

كشفت الممثلة العالمية أنجلينا جولي أنها ستشارك في إنتاج فيلم سيرة ذاتية عن اللاعب الرياضي "جيم ثورب".

وحيث أشار موقع (ديدلاين) الأميركي إلى أن النجم العالمي مارتن سينسماير يؤدي في العمل الفني دور "ثورب" الذي فاز بميداليتين ذهبيتين في مسابقة الألعاب الأولمبية التي نُظمت عام 1912.

وأكدت جولي أنها فخورة بإنتاج هذا الفيلم الذي يتناول قصة أحد أبرز اللاعبين الرياضيين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

جيمس فرانسيس أو جيم ثورب وُلد في 28 من أيار/مايو 1888 وتُوفي في 28 من أذار/مارس 1953 وكان رياضياً أميركياً وفاز بعدة ميداليات ذهبية أولمبية في المسابقة الخُماسية وأيضاً المسابقة العشارية في عام 1912، كما لعب كرة القدم الأميركية ولَعِب في الفِرق المحترفة في رياضتي البيسبول وكذلك كرة السلة. وقد خسر ألقابه الأولمبية وذلك بعد أن كُشف النقاب عن تلقيه راتباً للمشاركة في موسمين من مباريات البيسبول نصف النهائية للمحترفين قبل أن يتنافس في الأولمبياد، وبذلك خالف قواعد الهواة. وبعد مرور ثلاثين عاماً على وفاته أي في عام 1983، قامت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بإعادة ألقابه الأولمبية.