هيلاري كلينتون: قرار ترامب بالخروج من الاتفاق النووي مع إيران خطأ كبير

جهينة نيوز

وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، الخروج من الاتفاق النووي مع إيران بأنه "خطأ كبير" وحذرت من أن استعادة العقوبات ستكون أكثر صعوبة.

وقالت كلينتون عبر حسابها على "تويتر": "الخروج من الاتفاق النووي مع إيران خطأ كبير، فهو يضر بأمن ومصداقية أمريكا، وإيران أكثر خطورة الآن. ما هي الخطة ب؟ إن أي شخص يعتقد أن الرد يكون بعمليات قصف هو شخص يملك معلومات مضللة للغاية".

وختمت كلينتون قائلة: "سيكون من الأصعب أيضا التعامل مع تهديدات أخرى، مثل الصواريخ الباليستية والإرهاب، والآن ليس لدينا أي ضغط، ويمكن لإيران أن تفعل ما تشاء".