أردوغان: امريكا ستخسر بسبب انسحابها من الاتفاق النووي

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​الولايات المتحدة​ ستخسر بسبب انسحابها من ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​"، مشيراً إلى ان "أميركا ستخسر بسبب قرارها الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس عن انسحاب أمريكا رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، ووقع مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترامب، إن هذه الصفقة "هائلة" و"تسمح لايران بمواصلة تخصيب اليورانيوم".

وادعت أمريكا لديها أدلة مؤكدة تثبت أن إيران ينتهك الاتفاق النووي، معيدا إلى الأذهان الوثائق، التي نشرتها مؤخرا ​"إسرائيل" حول هذه القضية.

وادعى ترامب بأن "​الشرق الأوسط​ سيمر بسباق للتسلح النووي" حال تمديده الاتفاق مع إيران.