صفقة تبادلية مرتقبة بين ميلان وموناكو

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب نجم موناكو، من الانتقال إلى صفوف ميلان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن ميلان يعمل على إتمام صفقة تبادلية مع موناكو، من أجل ضم الدولي الكولومبي، رادميل فالكاو (32 عامًا)، مقابل رحيل أندريه سيلفا إلى فريق الإمارة.

وأشارت إلى أن خورخي مينديز، وكيل فالكاو وسيلفا، يخطط حاليًا لعقد الصفقة، حيث يعد الكولومبي من نوعية اللاعبين، الذين يفضلهم جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان.

وانضم أندريه سيلفا إلى صفوف الروسونيري، العام الماضي، مقابل 38 مليون يورو، لكنه لن يكون ضمن خطط الفريق، في الموسم الجديد.