مستوى منخفض جديد للليرة التركية أمام الدولار

جهينة نيوز

سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مما زاد مخاوف المستثمرين الذين تتركز أنظارهم على قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم.

ولامست الليرة 4.3519 في المعاملات الآسيوية ثم قلصت خسائرها لتسجل 4.3339 .و فقدت العملة نحو 13 بالمئة من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام. وتسببت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 24 يونيو حزيران إلى حالة من عدم التيقن السياسي مما زاد الضغوط على الليرة.