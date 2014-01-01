التجاري يسلم محافظة دمشق 20 مليار ليرة متمماً قرضها.. توظيف السيولة في مشاريع إستراتيجية متعددة الأهداف والفوائد

جهينة نيوز

قال المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس سلمان ان سيولة المصرف سجّلت مستويات ممتازة خلال السنوات الأربع الأخيرة الأمر الذي سمح للمصرف القيام بتوليفة من النشاطات التمويلية ولاسيما منها تمويلات بعض القروض المهمة منوها في هذا السياق بتمويل المصرف التجاري للقرض الذي طلبته محافظة دمشق والبالغة قيمته 20 مليار ليرة.‏

وفيما يتعلق بنسب السيولة قال سلمان إن المصرف بحث بشكل حثيث عن قوات توظيفية واستثمارية ليضخ فيها فائض سيولته والفائض القابل للتوظيف حتى لا تكون الودائع عبئاً على المصرف بالفوائد التي يدفعها عنها في حين يمكن له توظيف أجزاء منها بما يحقق مردوداً جيداً يغطي الفوائد المدفوعة ويؤمن المزيد من الأرباح للمصرف ما يعني المزيد من التدفقات النقدية التي يؤمنها المصرف للخزنة العامة للدولة، مبيناً أن هذا التوجه أفرز انخفاضاً إيجابياً في السيولة، لافتاً إلى أن نسبة السيولة الإجمالية للمصرف وصلت مؤخراً إلى 35,70% بكافة العملات في حين بلغت نسبة سيولة المصرف بالليرات السورية الى 35,50%، أما فيما يتعلق بنسبة سيولة المصرف بالعملات الأجنبية فقد وصلت إلى 35,87%.‏

وبالنسبة لقرض محافظة دمشق لتنفيذ البنى التحتية والإنشائية لمشروع المرسوم 66 في بساتين الرازي بالمزة قال سلمان:‏

إن المصرف سدد مؤخراً القسط الأخير من القرض ليكون المصرف بذلك قد دفع 20 مليار ليرة كاملة لمحافظة دمشق على شكل دفعات تتناسب مع الأعمال المنفذة في كل مرحلة من المراحل، معتبراً هذا القرض عاملاً مساعداً في تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية بالنظر الى ما تؤمنه مشاريع البناء كمشروع المرسوم 66 الذي موله التجاري السوري من فرص عمل لنحو 180 مهنة رديفة لمهنة البناء والعمران، ناهيك عمّا يعكسه هذا التمويل من اهتمام التجاري السوري بالناحية الاجتماعية وتلبية متطلبات المجتمع السوري عبر تمويل مشاريع إستراتيجية ضخمة، ما يعني الاهتمام بتلبية جزء من احتياجات المواطن السوري على المدى البعيد غير المباشر عبر تمويل مثل هذه المشروعات كما تلبية احتياجاته عبر الخدمات المباشرة التي يقدمها التجاري.‏

وحول توجهات المصرف في مجال التوسع الجغرافي خلال المرحلة المقبلة قال سلمان: إن المصرف انتهى من تجهيز مكتب خدمات مصرفية في مدينة القرداحة بالتوازي مع الانتهاء من إعادة تأهيل فرع المصرف في محافظة القنيطرة ودراسة افتتاح مكتب جديد في مدينة ازرع بمحافظة درعا وفرع جديد في مدينة الحواش بحمص، مبيناً أن المصرف يدرس إمكانية تأمين مقر بديل لمكتب بلدة الحفة في محافظة اللاذقية إضافة إلى مراسلة وزارتي المالية والإدارة المحلية من أجل رصد الاعتماد اللازم من حساب إعادة الإعمار للبدء بإعادة تأهيل الفرع 4 في حمص ليتم نقل فرع حمص 2 إليه وإعادة إعمار هذا الأخير لكونه تعرض للتخريب بشكل كامل.‏

جريدة الثورة