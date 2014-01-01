قائد الجيش الإيراني: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يجب أن يكون درساً للسعودية

جهينة نيوز

قال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي إن أكبر ضرر تسبب فيه الاتفاق النووي هو الجلوس إلى طاولة التفاوض جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وإضفاء الشرعية على واشنطن.

ووفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، قال موسوي، اليوم الأربعاء، إن انسحاب واشنطن من الاتفاق ينبغي أن يكون درسا للسعودية التي تقترب من الولايات المتحدة.

وأضاف أن "انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي يمثل طبيعة نظام الهيمنة، وأنهم يريدون إبعادنا عن مبادئنا غير أنهم لن يتمكنوا من تحقيق ذلك"، كما أكد أن الأوروبين مرتبطين بأمريكا ولا يمكنهم اتخاذ أي قرار مستقل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.