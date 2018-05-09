لودريان يحذر من خطر المواجهة في المنطقة بعد قرار ترامب بالانسحاب من اتفاق إيران النووي

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إن الاتفاق النووي الإيراني لم يمت، محذراً مما وصفه "الخطر الحقيقي" من مواجهة في المنطقة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأوضح لودريان، في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر احترام إيران للاتفاق النووي، قائلا: "هناك خطر حقيقي من مواجهة في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وأعلن الوزير الفرنسي عن اجتماع مزمع الاثنين المقبل مع وزراء خارجية إيران وبريطانيا وألمانيا، مضيفاً أنه يتعين بحث برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وقضايا أخرى لكن يجب الإبقاء على الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتصل بالرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ويحثه على مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي"، لافتاً إلى أن "الأوروبيين ملتزمين بالاتفاق النووي وسيعملون على بقاء إيران فيه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.