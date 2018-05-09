زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكية الى كوريا الشمالية للاتفاق حول جدول أعمال القمة الثنائية

جهينة نيوز

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، للاجتماع مع زعيمها كيم جونغ أون، بهدف التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة.

زيارة بومبيو المفاجئة إلى بيونغ يانغ هي الأولى له بصفته وزيرا للخارجية لكنها الثانية بعد زيارة سرية قام بها قبل عدة أسابيع عندما كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

يرافق بومبيو في زيارته مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية براين هوك ومات بوتينغر من مجلس الأمن القومي ووكيلة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة بالوكالة هيذر نويرت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه إلى كوريا الشمالية للتحضير للقمة التاريخية وعبر عن أمله في الإفراج قريبا عن 3 أمريكيين محتجزين هناك.

وقال الرئيس الأمريكي "لم تعد الولايات المتحدة توجه تهديدات جوفاء. عندما أقطع وعودا ألتزم بها"، بحسب "رويترز".

وقد يدل الإفراج عن الأمريكيين الثلاثة على جهد من قبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لتهيئة مناخ أكثر إيجابية للقمة وذلك عقب تعهده مؤخرا بتعليق تجارب الصواريخ وإغلاق موقع التجارب النووية في بيونغ يانغ.

سبوتنيك