"سوبر سيرف" على أي خط

جهينة نيوز:

تعلن شركة سيريتل عن إمكانية استفادة زبائنها من خدمة سوبر سيرف والتمتع بسرعة إنترنت حتى 150 ميغابت بالثانية على أي خط سيريتل لديهم سواء كان لاحق الدفع أو مسبق الدفع. من خلال هذه الخدمة تسعى الشركة لتقديم خدمات متطورة لزبائنها إضافة لميزة سهولة الاستخدام والتفعيل حيث تم تخصيص الرمز *055# مجاناً لتفعيل الخدمة ومعرفة تفاصيل أكثر حولها. يُذكر أن شركة سيريتل تقدم الخدمة بنفس أسعار الجيل الثالث وقامت بنشر محطات تغطية في كل من (دمشق وريفها – اللاذقية وريفها – حلب وريفها – حماه وريفها – طرطوس وريفها – حمص وريفها – درعا وريفها – السويداء) كما تقوم بتوسيع تغطيتها لتشمل أنحاء سورية، بهدف مواكبة آخر ما توصلت له التكنولوجيا ولنقدم لزبائننا خدمات ومنتجات تساهم في تسهيل حياتهم وتمنحهم إمكانيات أكبر للتواصل ومنحهم إمكانيات أكبر للتواصل وتحفيز الشباب السوري على تطوير برمجيات تدعمها السرعات المتطورة للإنترنت، كما تسعى شركة سيريتل دوماً لتطوير (سيرف) المنتج الأهم والأسرع بالإنترنت في سورية والمفضل للجميع، فمنذ فترة أطلقت (سيرف بيحكي) الذي يستطيع من خلاله زبائن (سيرف) إجراء مكالمات محلية. سيريتل .. أقرب إليك